Stadio degli Ulivi, dopo la sistemazione dell’impianto di illuminazione verrà pubblicato un avviso per l’affidamento

La speranza di Riccardo Gaucci, patron della neonata Assisi Calcio, di tornare a giocare nel campo sportivo dello stadio degli Ulivi potrebbe ben presto realizzarsi: il campo in erba è agibile è utilizzabile, bisogna però intervenire sull’impianto di illuminazione. Lo anticipa il sindaco Stefania Proietti al gruppo editoriale Assisi News.

Nello stadio ci sono infatti dei pali resi pericolanti dal maltempo che devono essere rimossi e sistemati (motivo per il quale è stata sospesa la procedura di manifestazione di interesse effettuata nei mesi scorsi, dopo che la società sportiva che aveva in gestione l’impianto ha chiuso). L’operazione di manutenzione straordinaria era prevista a giugno ma è stata “bypassata” a causa del maltempo che ha provocato danni per centinaia di migliaia di euro. “Molti dei fondi destinati a interventi di questo tipo sono stati deviati verso le operazioni di somma urgenza – spiega il sindaco Stefania Proietti ricordando anche la cancellazione di Universo Assisi – e tra questi i fondi che avevano destinato alla messa in sicurezza dell’impianto dello stadio. Ma speriamo di poter completare la riqualificazione a breve. Una volta espletata questa operazione, sarà pubblicato un nuovo avviso pubblico per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo, al quale ovviamente anche Riccardo Gaucci e l’Assisi Calcio 2023, come altre società interessate, potranno partecipare”.

Al momento l’Assisi Calcio giocherà a Viole, ma Gaucci allo stadio degli Ulivi è interessato: “Al momento lo stadio ha qualche problema – spiegava a luglio ad Assisi Sport – inizieremo la stagione allo stadio di Viole di Assisi, ringrazio a questo proposito la società Viole Calcio che ci ha concesso lo spazio. Ma squadra della città deve giocare nel suo stadio, speriamo in 4-5 mesi di riuscire a farlo. Per il futuro è prematuro parlare dello stadio, il “‘Degli Ulivi’ tutti lo conoscono ed è un vero ‘gioiellino’, dovrà logicamente diventare il fulcro della nostra attività, ma oggi tutto questo è prematuro”.

