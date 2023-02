Stanotte la straordinaria Marcia per la Pace PerugiaAssisi

Ad un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina, i marciatori partiti dal capoluogo umbro a mezzanotte per arrivare alla Basilica di San Francesco

Marcia in notturna per riguardare l’inizio della guerra in Ucraina avvenuto un anno fa. “Una marcia per invitare tutti ad aprire gli occhi di fronte a questa lunga notte di guerra nella quale ormai siamo imprigionati, perché la guerra è una trappola”; a dirlo è Flavio Lotti, promotore della marcia per la pace PerugiAssisi partita da Perugia alla mezzanotte del 23 febbraio per arrivare alla basilica di San Francesco venerdì mattina. Così da ricordare l’anniversario di un anno di conflitto in Ucraina.

L’avvicinamento alla manifestazione è iniziato già

nella mattina di venerdì 24 febbraio, con l’incontro organizzato dall’associazione Articolo 21, fondata dal giornalista Giuseppe Giulietti, dal titolo “L’informazione al tempo della guerra” che si è tenuto della sala della Conciliazione della città del Poverello.

“Dobbiamo smettere di buttare benzina sul fuoco – ha sottolineato Lotti – e dobbiamo dare avvio a una seria, decisa, energica e tenace iniziativa di pace. Abbiamo bisogno della politica, la politica deve tornare in campo”. “Il problema non sono solo le armi”, ha detto ancora intervenendo sul tema dell’Ucraina. “Non si è mai visto che un medico per salvare il suo paziente gli dà delle medicine sbagliate – ha sostenuto – e noi stiamo continuando a buttare benzina sul fuoco. Questo incendio rischia di non fermarsi mai e di continuare a fare strage di vite umani e allo stesso tempo rischia di arrivare anche vicino alle nostre case. Guardiamo cosa è successo in Afghanistan, venti anni di guerre contro i talebani e alla fine gli Stati Uniti se ne sono tornati a casa e hanno lasciato un Paese disastrato di nuovo nelle mani dei talebani. Dobbiamo imboccare un’altra strada – ha concluso Lotti – che è quella della ricerca della pace, perché la pace non è un miracolo ma va costruita tenacemente e pazientemente”.

I partecipanti alla Marcia straordinaria in notturna dai Giardini del Frontone di Perugia per arrivare ad Assisi impiegheranno circa 6 ore. Partiti dal capoluogo umbro a mezzanotte di giovedì 23 febbraio, giungeranno alla Basilica di San Francesco poco dopo le 6 di venerdì 24 febbraio, tutti con in mano una fiaccola ad illuminare il cammino nella notte.

