Svuota i fondo cassa di due attività e poi entra in una casa per usare il bagno e fumare: curioso episodio in centro

Prima deruba due negozi portandosi via le poche decine di euro del fondo cassa, e poi entra in una abitazione per usare il bagno e fumarsi una sigaretta. L’incredibile accaduto è successo nel centro storico di Assisi, a poche decine di metri dalla Basilica di San Francesco, e da qualche giorno la storia gira in città, con le persone preoccupate soprattutto di capire chi sia lo sconosciuto e come eventualmente evitare il ripetersi di simili episodi.

Secondo le informazioni e quanto pubblicato stamattina dal Corriere dell’Umbri,a l’uomo avrebbe prima preso di mira un bar e un negozio dai quali – dopo aver forzato la porta – si è portato via i pochi spicci del fondo cassa; e poi sarebbe entrato in un palazzo, in uno degli appartamenti dal quale i proprietari erano assenti. Qui avrebbe usato il bagno e rovistato nei cassetti: non avrebbe trovato molto, ma ad attirarlo sono state delle candele che ha disposto su un tavolino e poi acceso. Infine, è uscito sul terrazzo per fumarsi una sigaretta, ma tutti i suoi “preparativi” hanno attirato però gli inquilini degli appartamenti adiacenti che, affacciatisi dalla finestra, hanno visto l’uomo fumare e lo hanno “chiamato”.

A questo punto l’uomo avrebbe detto qualcosa del tipo “Ma mica sto rubando in casa”, per poi fuggire. Non è la prima volta che Assisi si trova a fare i conti con ladri “particolari”: sono per esempio diversi gli episodi di furti di persone affamate o assetate, per esempio nel 2024 ignoti avevano preso di mira il supermercato nella zona di Porta Nuova rubando bottiglie di vodka e lattine di birra, mentre nel 2022, nella zona di espansione, da un supermercato erano stati sei prosciutti, diverse confezioni di fettine di carne da un alimentari, prodotti igienici per la cura della persona e della casa. Poche settimane dopo a Bastia Umbra i ladri (in questo caso, arrestati) avevano derubato un bar della zona industriale, portandosi via cibo, bibite e prodotti igienici. Un curioso precedente infine risale al 2018, quando i ladri si erano introdotti nella bocciofila di via Padre Giovanni Principe, nella zona di San Pietro, e oltre a rubare una televisione si erano cucinati un piatto di pastasciutta grazie al cibo presente nella struttura e usato per le conviviali.

Foto di Andres Siimon | via Unsplash

