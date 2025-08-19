Temporale e disagi atto secondo: ancora segnalazioni (foto)

Un nuovo temporale e ancora ‘disagi’ in tutto il territorio: nella zona del Fosso Cupo ad Assisi centro storico nonostante le ripetute segnalazioni continua la discesa di acqua e terra. in ambo i lati della via, visto che la situazione non è molto migliorata dal crollo del muro di qualche settimana fa; e anche in svariate zone del territorio, nonostante le segnalazioni, sono ancora diverse le forazze tappate – nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi – come dimostrano le foto inviate da un lettore e relative alla zona di Santa Maria degli Angeli, in più aree. Disagi sempre a Santa Maria degli Angeli nelle varie strade dissestate a causa dei lavori in corso. Segnalazioni sulla provinciale via San Francescuccio de’ Mietitori alla rotatoria che separa la zona industriale di Assisi da quella di Bastia Umbra, dove si è formata la solita pozzanghera pericolosa anche per chi è alla guida. (Maggiori info nelle prossime ore)

Maltempo 19 agosto 2025

