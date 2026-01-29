Tenta di placare una lite e viene aggredita: 39enne arrestato dalla polizia

Nel tentativo di sedare una lite tra due suoi conoscenti, è stata aggredita con un coltello da uno di questi e poi ha sbattuto la testa, venendo salvata dall’altra persona coinvolta nella lite. A essere arrestato un 39enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di lesioni personali aggravate. Il personale della polizia di Stato del commissariato di Assisi guidato dal primo dirigente Francesca Di Luca, a seguito di chiamata al numero unico di emergenza europeo, è intervenuto presso un’abitazione di Torchiagina dove era stata segnalata un’aggressione. Gli agenti del commissariato di Assisi, intervenuti sul posto, hanno preso contatti con la richiedente, la quale ha riferito che, nel tentativo di sedare una lite tra due suoi conoscenti, era stata aggredita da uno di questi. Il 39enne, dopo aver tentato di colpirla con un coltello, l’aveva allontanata con violenza facendole sbattere la testa e solo l’intervento dell’altra persona le aveva permesso di allontanarsi dall’abitazione e mettersi in salvo. In seguito, gli operatori sono entrati all’interno dell’abitazione dove hanno sorpreso i due uomini mentre erano ancora intenti a discutere animatamente. A quel punto, dopo aver notato che il 39enne aveva ancora nella sua disponibilità il coltello da cucina e che manifestava un comportamento aggressivo, gli agenti sono riusciti a riportarlo alla calma e a recuperare l’oggetto, poi sottoposto a sequestro. La donna, in seguito alle ferite riportate, si è recata al pronto soccorso, dove le sono state riscontrate lesioni personali giudicate guaribili in sei giorni. Non è al momento chiaro cosa abbia scatenato la lite e perché questa sia degenerata. Accertata la gravità dei fatti e la pericolosità del 39enne, i poliziotti hanno proceduto al suo arresto e, su disposizione del pubblico ministero di turno, lo hanno trattenuto presso le camere di sicurezza della questura, in attesa dell’udienza di convalida.

