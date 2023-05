Tentata truffa telefonica ai danni di una 94enne, indagini in corso

Si finge il nipote di una 94enne che deve pagare una multa e tenta di rubarle del denaro tramite una truffa telefonica: sul fatto indaga la polizia del commissariato di Assisi.

Secondo la ricostruzione della polizia, a sventare la truffa è stato il figlio della donna, una signora italiana contattata da un utente sconosciuto che, spacciandosi per suo nipote, le aveva chiesto del denaro per pagare una multa, informandola che altrimenti sarebbe stato denunciato alle forze dell’ordine.

La donna è quindi andata nell’abitazione del figlio, residente nell’appartamento situato al piano inferiore, per prendere le chiavi della cassaforte che si trovava nel seminterrato. Notato lo strano atteggiamento della madre, insospettito anche dalle risposte evasive di quest’ultima, l’uomo ha quindi invitato la moglie a seguire con discrezione la 94enne nel suo appartamento.

È stato in quel momento che la donna, constatato che si stava consumando una truffa, ha subito allertato il marito, il quale, sopraggiunto sul posto, appurato che la conversazione era ancora in corso, ha risposto al telefono e chiesto le generalità all’interlocutore che, vistosi scoperto, ha immediatamente riagganciato. Immediata la chiamata in commissariato e l’invito a sporgere denuncia: gli agenti assisani dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico stanno conducento tutt’ora gli accertamenti finalizzati all’individuazione dell’autore della tentata truffa telefonica.

