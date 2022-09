Terremoto del ’97, Assisi non dimentica: messa a San Francesco in memoria delle vittime e delle loro famiglie

La città non dimentica il terremoto del ’97: a 25 anni dal terremoto che colpì le regioni di Umbria e Marche i frati del Sacro Convento di Assisi nella Santa Messa di oggi, 26 settembre 2022, faranno memoria delle vittime e delle famiglie colpite da quel drammatico avvenimento.

Alle 18 nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco è in programma la celebrazione eucaristica presieduta da fra Marco Moroni, OFMConv, custode del Sacro Convento di Assisi. Presenti i familiari delle vittime del terremoto del ’97, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, il Commissario Straordinario alla ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, e le istituzioni regionali e comunali. “Vuole essere questo un momento di ricordo ma anche di speranza per un Paese che cerca in ogni modo di rinascere in questi tempi delicati e difficili”, dicono i frati.

“Oggi, come sempre, è doveroso – scrive il sindaco di Assisi, Stefania Proietti – ricordare quei momenti tragici che colpirono al cuore la nostra città. Ancora sono vivi nella mente e nel cuore il dolore per la perdita di Bruno Brunacci, Claudio Bugiantella, padre Angelo Api e Zdzisław Borowiec e per la devastazione di case e chiese. Coltivare la memoria di quanto accaduto è un segno di rispetto e un valore da trasmettere alle nuove generazioni perché, oltre il ricordo e le sofferenze per le vittime, va raccontata ed esaltata la forza della ripresa, la capacità di ricostruire le ferite inferte al patrimonio artistico e immobiliare”.

“Dopo quel sisma, la nostra regione diventò più sicura – ha aggiunto il sindaco – perché la ricostruzione avvenne con efficacia e in tempi rapidi, si parlò allora del ‘modello Umbria’, tanto è vero che per esempio la Basilica di San Francesco riaprì due anni dopo le scosse. Abbiamo visto che la ricostruzione dei danni post sisma 2016, che è stato altrettanto violento, ha ingranato di recente la marcia giusta e per questo dobbiamo dire grazie all’impegno e alle capacità del commissario straordinario Giovanni Legnini”.

