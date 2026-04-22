Topi nelle vie del centro storico, già partita la derattizzazione

A seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini sulla presenza di ratti nelle vie del centro storico, l’Amministrazione comunale di Assisi informa che le attività di derattizzazione programmate sono state regolarmente eseguite nei giorni scorsi. Gli uffici competenti hanno confermato che il servizio rientra in una pianificazione annuale che prevede cicli periodici di intervento. In linea con le indicazioni sanitarie, sono previsti almeno tre cicli annui, incrementati a quattro dall’operatore incaricato per garantire un’azione più efficace sul territorio. Resta inoltre attiva la possibilità di interventi straordinari al di fuori della programmazione, in caso di ulteriori segnalazioni.

“La tutela del decoro e della salute pubblica continua a essere una priorità – dichiara il Sindaco Valter Stoppini –. I servizi vengono svolti con regolarità e attenzione, ma continuiamo a monitorare la situazione per intervenire tempestivamente dove e se necessario”. Sulla stessa linea l’Assessore alle Politiche e valorizzazione del centro storico Donatella Casciarri, e l’Assessore alle Politiche in materia sanitaria Francesca Corazzi: “Abbiamo immediatamente attivato le verifiche con gli uffici. Gli interventi di derattizzazione sono stati eseguiti nei tempi previsti e, come sempre, siamo pronti ad attivarne di ulteriori in presenza di criticità segnalate dai cittadini”.

L’Amministrazione ricorda infine che l’efficacia delle attività di derattizzazione e disinfestazione è strettamente legata anche alla collaborazione dei privati, in particolare nella gestione degli spazi e dei comportamenti all’interno delle proprietà, elemento fondamentale per il contenimento del fenomeno. Il cronoprogramma di derattizzazione e disinfestazione 2026 è consultabile sul sito internet del Comune di Assisi.

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