Tordibetto, incidente nella notte: ventinovenne perde la vita

Tragedia nella notte tra venerdì 1 marzo e sabato 2 marzo 2024 a Tordibetto dove una ventinovenne, Ilaria Bertinelli, è morta dopo aver perso il controllo dell’auto e finendo fuori strada. Il sinistro è avvenuto in via Bastia, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Assisi e la polizia di Stato in ausilio; presenti anche i vigili del fuoco.

A chiamare i soccorsi altri automobilisti e i residenti della zona allertati dallo schianto. La giovane, originaria di Bastia Umbra, avrebbe fatto tutto da sola. La ragazza, tornava da una serata con gli amici quando ha perso il controllo dell’auto, forse per l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Purtroppo inutili i soccorsi del 118 dell’ospedale di Assisi. L’auto ha colpito anche un contatore del gas. È stato necessario l’intervento dei tecnici di Assisi Gas. (Notizia in aggiornamento)

© Riproduzione riservata