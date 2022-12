Torre del Popolo riaperta e visitabile: oltre 300 ingressi in tre giorni

Riaperta in maniera permanente la Torre del Popolo: dopo lo speciale ‘opening’ di 4 giorni sotto le festività francescane e nei weekend dall’8 al 24 dicembre, dal giorno di Santo Stefano il monumento è aperto dalle 10 alle 17, tutti i giorni, con accesso previa prenotazione al numero 075/8138680. Il giorno dell’Immacolata, primo della riapertura, è stato un inaspettato record di accessi, con 160 ticket staccati, e anche nei due weekend successivi l’affluenza è stata ottima. Tra il 26 e il 28 dicembre, ci sono stati oltre trecento ingressi.

Risalente al tredicesimo secolo, per la prima volta in ottocento anni, la Torre del Popolo è stata aperta al pubblico lo scorso ottobre, in occasione delle celebrazioni in onore di San Francesco, dopo una complessa opera di restauro durata tre anni. Costruita in piazza del Comune tra il Palazzo del Capitano del Popolo e il Tempio di Minerva, affonda le sue radici sin dalla metà del 1200 ed è stata rappresentata da Giotto nel primo affresco del ciclo della Basilica Superiore di San Francesco, e fu conclusa definitivamente nel 1305; un secolo e mezzo dopo fu installato il grande orologio.

Nel 1926, in occasione del settimo centenario della morte di San Francesco vennero realizzati i merli e fu apposta la Campana delle Laudi. Realizzata in bronzo e cesellata con una rappresentazione del cantico delle Creature e dell’immagine del santo, venne donata dai Comuni d’Italia in occasione del settimo centenario della morte di San Francesco ed è attualmente visitabile proprio grazie ai lavori di restauro che hanno visto la sistemazione del paramento murario interno che è ricchissimo di tracce pregevoli come archi e capitelli.

Successivamente nella Torre del Popolo sono stati realizzati i nuovi solai e ultimate le relative opere murarie, è stata poi la volta dello smantellamento dell’impalcatura esterna e la ripresa dei lavori interni con la realizzazione della scala e delle opere complementari. Il costo complessivo dei lavori sulla Torre del Popolo ammonta a 468 mila euro, di cui 348 finanziati dalla Fondazione Cassa di risparmio di Perugia su richiesta dell’amministrazione comunale che ha provveduto a completare le risorse mancanti. La storica corte interna è tornata a essere uno spazio disponibile, è stata anche adeguata l’illuminazione monumentale per enfatizzare di notte il più possibile ogni angolo della Torre del Popolo e riqualificato il sistema campanario e dell’orologio. È centrato dunque l’obiettivo dell’amministrazione è di rendere fruibile lo storico edificio, grazie a un sistema di scale a rampa elicoidale in ferro che permette di godere di una vista panoramica veramente suggestiva.

