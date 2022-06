Tour 2022 di Daniele Silvestri, ad Assisi la data zero: date e luoghi dei concerti

Partirà da Assisi il nuovo tour 2022 di Daniele Silvestri che, nell’ambito della stagione Tourné 2022/2023, il prossimo 29 ottobre sarà al teatro Lyrick per la data zero di “Daniele Silvestri – Teatri 2022”, prodotto e organizzato da OTR live.

Il cantautore romano ha anticipato sui social i suoi progetti per il 2022: «Comunicare un calendario di nuove date è sempre una roba emozionante per chi fa questo mestiere, che sia un mese prima o un anno prima. Per noi che viviamo per quel momento, vedere quell’elenco di date e luoghi è un orizzonte di speranza, una promessa di gioia».

E ha anche svelato anche di essere al lavoro sul suo nuovo progetto discografico che potrebbe vedere qualche anticipazione già a breve: «Io, nel frattempo, continuo a lavorare in silenzio – per ora – al nuovo disco. Nuove storie e nuove canzoni, che in quei teatri di fine 2022 si vestiranno di nuove luci e tracceranno – nel loro piccolo – un’ennesima pagina delle nostre vite. Vite fortunate perché ancora riusciamo a sognare e vedere orizzonti. Questo è il mio».

Prevendite aperte su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Queste le date annunciate (a fine giugno) per il tour 2022 di Daniele Silvestri: 3 novembre Teatro al Massimo di Palermo, 4 novembre Teatro Metropolitan di Catania, 5 novembre Teatro Rendano di Cosenza, 11 novembre Gran Teatro Geox di Padova, 12 novembre 2022 Teatro Regio di Parma (“Barezzi Festival”), 14 novembre Teatro Degli Arcimboldi di Milano, 18 novembre 2022 Teatro Colosseo di Torino, 22 novembre Teatro La Fenice di Senigallia (AN), 23 novembre Teatro Duse di Bologna, 25 novembre Auditorium Conciliazione di Roma, 26 novembre Auditorium Conciliazione di Roma, 2 dicembre Teatro Massimo di Cagliari, 6 dicembre Teatro Augusteo di Napoli, 7 dicembre Teatro Verdi di Firenze, 10 dicembre Teatro Politeama Greco di Lecce, 12 dicembre Teatro Massimo di Pescara, 15 dicembre Teatro Ivo Chiesa di Genova, 17 dicembre Auditorium Santa Chiara di Trento, 19 dicembre Teatro Galleria di Legnano (MI).

