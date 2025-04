Traffico e circolazione, riapertura parziale: il flusso di turisti è gestibile (foto)

Decisa per il momento per il pomeriggio di venerdì, non si esclude possa essere replicata sabato e domenica. Confermata la zona rossa al Vescovado e dintorni

(Flavia Pagliochini) Invasa dai turisti ma in una situazione gestibile: e così la Questura di Perugia, su richiesta del Comune e valutate le condizioni dei flussi, ha deciso una parziale riapertura del centro storico ai residenti che oggi pomeriggio e stasera potranno tornare a transitare nell’acropoli. Rimane comunque chiusa, visto l’afflusso a Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione la zona rossa in via Cristofani, Sant’Agnese e piazza del Vescovado.

Quelle di giovedì erano state presentate come misure necessarie per garantire sicurezza e ordine pubblico, visti i flussi considerati eccezionali di turisti e pellegrini che si riverseranno ad Assisi in questi giorni. A gestire viabilità e sicurezza, è la polizia locale di Assisi, in collaborazione con tutte le forze dell’ordine, con rinforzi dalla polizia provinciale e da Perugia, Terni, Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio, Bastia Umbra, Spello, Piegaro, Montone, Umbertide, Torgiano e Marsciano che invieranno circa 70 agenti fino a domenica. Di massima l’ordinanza che chiude tutto tornerà valida sia sabato che domenica ma, se la situazione lo consentirà, saranno previste ulteriori aperture uguali a quella di oggi pomeriggio.

