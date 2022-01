Tragedia a San Gregorio: muore colpito dall’albero che stava tagliando

Tragedia nella mattinata di oggi (29 gennaio 2022) a San Gregorio, frazione di Assisi – nella foto il luogo della tragedia. Secondo le prime informazioni un uomo residente nel bastiolo, è morto colpito dalla pianta che stava tagliando. La vittima è Enrico Burini, 55 anni compiuti da poche settimane, la cui famiglia possiede un’attività di vetreria artigianale a Bastia Umbra che serve tutto il comprensorio. Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e parenti.

Con lui – sempre secondo le prime informazioni – c’era il padre, rimasto fortunamente illeso; l’uomo è in stato di choc e avrebbe riportato ferite superficiali. Sul posto i pompieri e le forze dell’ordine per le indagini del caso, oltre all’ambulanza del 118 dell’ospedale di Assisi. Immediati i soccorsi, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare. La pianta gli sarebbe caduta addosso facendolo morire sul posto. Indagano i carabinieri della stazione di Petrignano guidati dal maresciallo Tommaso Vintrici e agli ordini della compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino.

(Maggiori informazioni nelle prossime ore)

© Riproduzione riservata