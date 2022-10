Tragico incidente a Rocca Sant’Angelo, anziano perde la vita precipitando dal tetto: disposta l’autopsia

Stava facendo dei lavori su un tetto di un annesso nella zona di Rocca Sant’Angelo l’uomo di 73 anni che ha perso la vita per un tragico incidente nel pomeriggio del 7 ottobre 2022.

Secondo le prime informazioni, l’anziano stava cambiando delle lastre, forse di eternit, sul tetto di uno stabile dell’azienda agricola di famiglia, quando per motivi in corso di accertamento è precipitato al suolo da una altezza di circa 4/5 metri. Inutili purtroppo i soccorsi, il 73enne è spirato nonostante il pronto intervento dell’ambulanza del 118 dell’ospedale di Assisi. Le indagini del caso sono condotte dai militari assisani di concerto con il personale del servizio prevenzione e sicurezza ambienti lavoro della Asl. Per chiarire le cause della morte, sul corpo dell’uomo è stata disposta un’autopsia.

Ad aprile un precedente simile a Corciano, quando un operaio di 60 anni era morto dopo essere precipitato dal tetto del capannone dell’azienda di Taverne di Corciano sul quale stava lavorando. Nella zona di Bastia è ancora vivo il ricordo della morte di Augusto Lunghi, deceduto nell’ottobre del 2016 mentre stava facendo un sopralluogo per dei lavori quando era scivolato dal tetto dell’abitazione, alta tre piani.

Nel 2014 invece a perdere la vita era stato un uomo di 73, anche lui precipitando dal tetto di un annesso agricolo a in via Bastia a Tordibetto. Anche in quel caso la copertura avrebbe ceduto facendo cadere l’uomo da circa quattro metri. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118.

