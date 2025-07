Triplo incidente sulla Centrale umbra, code e file in zona Assisi

Ci sarebbe un triplo incidente all’origine del maxi rallentamento sulla superstrada tra Rivotorto e Viole d’Assisi, direzione Foligno. Secondo le prime informazioni, in un sinistro ci sarebbero quattro auto tamponate, nel secondo una macchina e un furgoncino. Non è chiaro cosa sia accaduto invece nel caso del terzo incidente, ma secondo quanto risulta a chi sta in coda ci sarebbero tre incolonnamenti e file lunghissime. Sul posto le forze dell’ordine e i soccorsi. (In foto la schermata di Google Maps che mostra il triplo sinistro lungo la Centrale Umbra, maggiori informazioni nelle prossime ore)

