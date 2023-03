Involucri con cocaina nella tasca dei pantaloni, arrestato 43enne

Operazione della polizia di Stato di Assisi in via Martiri dei Lager a Perugia

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, nell’ambito di un servizio di polizia giudiziaria finalizzato alla repressione dei reati inerenti agli stupefacenti in via Martiri dei Lager a Perugia, hanno arrestato un cittadino tunisino – classe 1979, già noto alle forze dell’ordine – perché trovato in possesso di alcuni involucri con cocaina all’interno.

Gli investigatori, giunti nel luogo dove era stato notato uno strano via vai di persone, hanno iniziato un servizio di osservazione nei confronti di un uomo sospetto. Dopo averlo avvicinato, gli operatori lo hanno sottoposto a perquisizione che ha dato esito positivo. Infatti, negli indumenti del 43enne, i poliziotti hanno rinvenuto due involucri con della cocaina, come risultato all’esito degli esami. Ulteriori verifiche hanno consentito agli agenti di rinvenire uno smartphone e circa 60 euro in contanti, verosimilmente utilizzati per l’attività di spaccio e provento dello stesso.

Per questi motivi, il 43enne è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Perugia per le attività di rito; l’uomo è risultato destinatario di un provvedimento di espulsione. Al termine degli accertamenti, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione del Pubblico Ministero l’uomo è stato poi trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la giornata odierna.

