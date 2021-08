Truffa e ricettazione, rintracciata e arrestata donna a Santa Maria

I Carabinieri della Stazione CC di Santa Maria Degli Angeli, impegnati nei consueti controlli per la

prevenzione dei reati contro il patrimonio, hanno rintracciato una donna umbra 49enne, da anni residente ad Assisi, la quale è risultata gravata da un provvedimento della magistratura perugina secondo il quale deve scontare quattro anni e mezzo di reclusione, quale cumulo di pene concorrenti, per i reati di truffa e ricettazione, commessi negli ultimi anni in Umbria. La donna dopo le formalità di rito è stata accompagnata presso il carcere di Capanne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

