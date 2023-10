Truffa telefonica, cannarese derubato di 600 euro: denunciato un 27enne campano che fingendosi un operatore di Poste ha derubato la vittima di 600 euro.

Nello specifico un 35enne di Cannara è rimasto vittima dell’ennesima truffa online e si è visto prelevare oltre 600 euro dal conto corrente. L’uomo, dopo aver ricevuto una notifica sms che lo informava di presunti accessi abusivi sul proprio conto corrente postale, è stato contattato telefonicamente dal malfattore, che fingendosi un operatore di Poste Italiane lo ha invitato a seguire alla lettera le sue istruzioni telefoniche.

Il 35enne, ingannato dal nome “Poste Info” che compariva sullo schermo del proprio telefono, ha dato fiducia all’interlocutore, che si mostrava tra l’altro molto gentile, comunicandogli i vari codici di accesso, senza rendersi conto che in realtà stava autorizzando diversi prelievi ATM. Accortosi che erano stati prelevati 600 euro dal proprio conto corrente, si è recato alla Stazione Carabinieri di Cannara per denunciare l’accaduto. I militari hanno quindi avviato le indagini, risalendo alla presunta identità dell’autore della truffa.

La tecnica utilizzata per questa truffa telefonica è denominata “Caller ID Spoofing”, una tecnologia che sfrutta un software per generare numeri “copiati” dal centralino dell’istituto di credito. L’attività investigativa, svolta dai militari della stazione Carabinieri di Cannara, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, ha permesso di deferire in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Perugia il presunto autore, 27enne di origini campane, il quale dovrà rispondere del reato di truffa aggravata.

