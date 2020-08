Turismo ad Assisi, Ferragosto 2020 con tanta gente e in sicurezza

In attesa della app Assisi Safely per "spalmare" l'afflusso ai principali monumenti, aumentano i controlli di municipale e volontari

Torna il turismo ad Assisi, e per il Ferragosto e in attesa del vero pienone che dovrebbe arrivare dopo i giorni più caldi dell’anno, la città si organizza sul fronte sicurezza. Alcune novità sono state anticipate dal sindaco Proietti al Corriere dell’Umbria: “In attesa dell’app, che si chiamerà Assisi Safely, segnalerà ai turisti quali monumenti sono meno affollati, il sovraffollamento ai principali monumento sarà evitato grazie agli agenti della municipale e ai volontari, che cercheranno di smistare il grande flusso di turisti”.

Dal recente dibattito in consiglio comunale sulle scale mobili di Porta Nuova è emerso che da gennaio a giugno, in quest’anno caratterizzato dal Coronavirus, nell’area di sosta di Porta Nuova hanno parcheggiato solo 349 bus, contro i 3092 dello stesso periodo dell’anno scorso. Nel marzo-giugno 2019 giunsero 2765 pullman contro i soli 14 autobus che hanno parcheggiato nel 2020 dal 7 a marzo al 7 giugno. Come conferma Simone Fittuccia alla Nazione Umbria, la situazione può solo migliorare: “Le richieste per giorni di Ferragosto ci sono: non il tutto esaurito, ma qualcosa che va oltre le previsioni. Un turismo soprattutto italiano, con soggiorni di 2-3 giorni”. (Continua dopo la foto)

E anche il sindaco si dice ottimista sul turismo ad Assisi, “che – spiega – sono un livello che non pensavamo avremmo rivisto prima di fine mese. Ma sono un grande flusso di turisti soprattutto giornalieri, cosa che potrebbe creare ‘ingorghi’ nei monumenti più visitati. Per questo vigili e volontari redirezioneranno i flussi turistici, e metteremo anche cartelli informativi per ricordare la necessità di evitare assembramenti e di indossare la mascherina dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza, oltre che all’interno dei monumenti”. Proprio allo scopo, nel pomeriggio di ieri, la prima cittadina ha svolto una riunione con il Centro Operativo Comunale, a supporto del Sindaco, autorità di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Per fine agosto, come detto, dovrebbe invece arrivare l’app Assisi Safely, che segnalerà direttamente sui cellulari dei visitatori quali sono i monumenti meno affollati. Come anticipato nei mesi scorsi ci sarà anche la ‘smaterializzazione’ e digitalizzazione del patrimonio culturale e patrimonio Unesco, in modo da poterne fruire anche a distanza. In questi giorni sono anche aumentati i controlli in bar e ristoranti per verificare che il personale (e anche i turisti) usi le mascherine e mantenga a distanza.