Turista colpito da malore ad Assisi: 74enne salvato dal 118

Turista colpito da malore, salvato dal 118: le sue condizioni sono stabili. Secondo le prime informazioni, un uomo di 74 anni è stato colpito da arresto cardiaco mentre si trovava in città per questo ponte del 25 aprile: trasferito a Perugia, è stabile. A soccorrere il turista colpito da malore l’ambulanza dell’ospedale di di Assisi, arrivata in zona entro 5 minuti nonostante l’alto afflusso turistico.

Assisi continua infatti a essere meta turistica privilegiata in Umbria, come già in occasione delle recenti festività pasquali, con oltre 33mila presenze nel solo week di Pasqua e circa 69mila nell’intera Settimana santa. L’affluenza massima si è avuta sabato 8 aprile con ben 9.789 presenze registrate, mentre il giorno precedente sono state 8.333. Il giorno di Pasqua si è arrivati a 8.918, a Pasquetta 6.377. E anche per oggi 24 e domani 25 e a seguire il 29 e 30 aprile e primo maggio sarà possibile lasciare l’autovettura e raggiungere il centro di Assisi con navetta gratis ogni trenta minuti.

Si tratta dei parcheggi presso il Teatro Lyrick e in via Padre Ulisse Cascianelli. È prevista una tariffa giornaliera di 9 euro, saranno attivi dalle ore 10 e solo in caso di esaurimento dei posti disponibili nei parcheggi considerati ordinari, in prossimità del centro storico (Giovanni Paolo II, Mojano, Piazza Matteotti, Porta Nuova e San Giacomo). Sempre aperto invece il parcheggio della Stazione, utilizzabile anch’esso al costo di 9 euro al giorno, incluso il servizio navetta gratuito per il centro. Dalla strada statale 75, l’uscita consigliata per raggiungere queste tre aree di sosta auto è Santa Maria degli Angeli Sud. Per eventuali informazioni è possibile contattare lo IAT (Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica: 075 8138680) o la Polizia Municipale (075 812820).

© Riproduzione riservata