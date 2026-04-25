Tutto pronto per Ripuliamo il Monte: il programma di domani

Torna la giornata ecologica per ripulire il Parco del Subasio

25 Aprile 2026 Cronaca 30

Tutto pronto per Ripuliamo il Monte: il programma di domani

4Andrà in scena domani, 26 aprile 2026, la sedicesima edizione della giornata ecologica “Ripuliamo il Monte”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Selecontrollori ecologisti del Parco del Monte Subasio con il patrocinio del Comune di Assisi, punta a coinvolgere cittadini e volontari nella tutela del territorio e si svolgerà all’interno del Parco del Monte Subasio, un’area di grande valore naturalistico che ogni anno necessita di interventi di pulizia e salvaguardia. La partecipazione è aperta a tutti: l’obiettivo è rimuovere i rifiuti abbandonati lungo la viabilità interna del parco, sensibilizzando al contempo la comunità sull’importanza del rispetto ambientale. La giornata prenderà il via alle ore 8.30 con il ritrovo presso Porta Cappuccini, seguito alle 9.00 da una breve introduzione sulle attività e dalla distribuzione del materiale necessario. Alle 9.15 inizieranno le operazioni di raccolta dei rifiuti, che proseguiranno fino a mezzogiorno, quando è previsto il trasporto dei materiali raccolti nei punti indicati. La mattinata si concluderà alle 12.30 con un momento conviviale presso il Centro Sociale Pian della Pieve. Numerose le realtà coinvolte nella collaborazione per Ripuliamo il Monte: tra queste il Parco Regionale del Monte Subasio, le Pro loco di Costa di Trex, Armenzano e Rivotorto, Ece Srl, i volontari della Protezione Civile, gli Amici della Montagna e l’associazione Cinghialisti del Subasio. (Nella foto in evidenza, la giornata dell’anno scorso)

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