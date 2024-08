Ubriachi alla guida: in 4 nei guai grazie ai controlli, nel corso corso dei quali sono stati anche denunciati un cittadino extracomunitario rifiutatosi di far vedere il permesso di soggiorno e una giovane trovata un possesso di hashish.

Nello specifico i Carabinieri della compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino hanno condotto una serie di servizi coordinati finalizzati al controllo, specialmente in orario notturno, della circolazione stradale e al contrasto dell’abuso di bevande alcoliche e dell’uso di sostanze stupefacenti. Nel corso delle operazioni, sviluppatesi nei comuni di Assisi e Bastia Umbra, quattro automobilisti sono stati controllati e dopo essere stati sottoposti ad alcol test, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica. A tutti è stata ritirata la patente di guida e nei confronti di due di loro è scattato anche il sequestro del veicolo.

I militari hanno anche denunciato un cittadino extracomunitario che si sarebbe rifiutato di esibire il proprio permesso di soggiorno ed una giovane la quale sarebbe stata trovata in possesso di circa 8 grammi di hashish, presumibilmente destinato alla vendita al dettaglio. Alla Prefettura di Perugia sono state inoltre segnalate quattro persone, trovate in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente destinata ad uso personale. I servizi dei Carabinieri hanno consentito di identificare complessivamente oltre 100 persone e 60 autovetture.

Foto di Greg Rosenke | via Unsplash

© Riproduzione riservata