Una vista “fuorimano” nel cuore delle celebrazioni: la ruota panoramica arriva ad Assisi (foto)

Ad Assisi è arrivata una ruota panoramica e, ancora prima di iniziare a girare, è già al centro di discussioni e polemiche. In un primo momento la struttura era stata collocata nell’area del Teatro Lyrick, dove avrebbe potuto offrire un colpo d’occhio suggestivo con vista sulla città serafica. Tuttavia, in quella zona non è stato avviato neppure il montaggio. Poi, quasi senza annunci ufficiali, il trasferimento nel parcheggio dove si trova il Cristo delle Genti, all’altezza della rotatoria e non troppo distante dal Centro Commerciale Le Cave.

È proprio qui che i lavori sono partiti e la ruota sta prendendo forma, attirando l’attenzione di residenti e curiosi. La posizione, però, ha spiazzato molti. Trattandosi di un’area piuttosto decentrata rispetto al centro storico. Inizialmente si era diffusa la voce che si trattasse soltanto di un collaudo tecnico, una sistemazione temporanea prima dello spostamento definitivo in un luogo più panoramico e simbolico. Con il passare dei giorni, invece, prende sempre più corpo l’ipotesi che la collocazione sia quella scelta per ospitare l’attrazione per un determinato periodo di tempo.

La verità è – da quello che si apprende dall’amministrazione – che avrebbe dovuto essere montata per le festività natalizie nei pressi del Teatro Lyrick, “ci sono stati ritardi, ma per velocizzare l’iter delle prossime occasioni è stata fatta installare nell’attuale luogo per avere proprio la certificazione di prassi (appunto il collaudo, che prevede il rilascio di codice identificativo e targhetta amministrativa affinché possa avvenire l’istallazione nel territorio comunale prescelto, ndr), così che in futuro l’iter burocratico possa essere più semplice”.

Il tutto si inserisce in ogni caso ora nel contesto delle celebrazioni per l’ottocentenario francescano, che proprio in queste settimane entrano nel vivo per ricordare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Certamente un anniversario di portata internazionale, destinato a richiamare in città migliaia di pellegrini e visitatori, con eventi solenni e momenti particolarmente significativi, tra cui l’esposizione delle spoglie mortali del Santo. In questo scenario la ruota panoramica potrebbe rappresentare un’attrazione collaterale capace di intercettare un flusso turistico più ampio, offrendo una visuale inedita sul territorio. Ma in quel posto – almeno per ora – funzionerà? Se lo chiedono in molti, con il dibattito avviato – come sempre – in primis sui social.

Non mancano così le perplessità. C’è chi ritiene che una struttura del genere, collocata in un parcheggio considerato “fuorimano”, rischi di perdere parte del suo potenziale richiamo, e chi invece sottolinea come la scelta possa essere legata a esigenze logistiche e di gestione del traffico, evitando di appesantire ulteriormente le aree più vicine al centro storico in un periodo già molto intenso. Tra curiosità, supposizioni e qualche inevitabile polemica, la ruota panoramica è già diventata argomento di discussione cittadina. E mentre il montaggio procede, resta da capire quanto durerà l’attuale collocazione – e quando verrà spostata e dove. Di certo, in un anno così simbolico per Assisi, anche una ruota panoramica riesce a far parlare di sé.

Sul caso anche l’intervento di Forza Italia Assisi con il consigliere Fasulo che “chiede piena chiarezza su autorizzazioni, sicurezza stradale e occupazione del suolo pubblico. Luci e ombre – scrive Forza Italia – sull’installazione di una imponente ruota panoramica e sulla persistenza di un deposito di materiali di Umbra Acque in via Caminaccio nella frazione di Santa Maria degli Angeli. Il consigliere comunale di opposizione e capogruppo di Forza Italia, Francesco Fasulo, ha depositato ufficialmente un’istanza di accesso agli atti per fare piena luce sulla regolarità amministrativa e tecnica delle occupazioni in corso nell’area di via Caminaccio. Siamo di fronte a una situazione insolita per una zona che non è mai stata destinata ad ospitare attrazioni di spettacolo viaggiante – dichiara il consigliere Fasulo. Cittadini e residenti mi segnalano l’installazione di una giostra di grandi dimensioni in un’area defilata, proprio dove da tempo insiste anche un deposito di mezzi e attrezzature pesanti di Umbra Acque. È mio dovere verificare se tutto ciò sia stato regolarmente autorizzato e, soprattutto, se siano stati valutati i rischi per la sicurezza. L’istanza presentata dal capogruppo di Forza Italia – specifica la nota – mira a ottenere copia integrale di tutti i titoli autorizzativi”.

