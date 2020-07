Vandali in azione a Santa Maria degli Angeli: danneggiato parco giochi di via Saragat

Nonostante si sia intervenuto per rinnovare diverse aree, non si placano tali orribili episodi (FOTO)

Nonostante il Comune di Assisi sia intervenuto per riportare alla normalità diversi giardini pubblici dopo gli annosi problemi degli anni passati, sembra che nuovamente ci sia necessità di intervenire per verificare alcuni comportamenti che non tengono conto del bene comune e del rispetto di luoghi pubblici.

La segnalazione arriva da via Saragat a Santa Maria degli Angeli e dal parco giochi della zona. Deturpati i giochi per ragazzi e bambini, praticamente distrutte parti delle staccionate in legno che delimitano l’area.

Un tempo una casistica che si ripeteva anche ai giardini Giorgio Almirante, oggi tornati allo splendore come altri sia ad Assisi che a Santa Maria degli Angeli e frazioni. Numerose le famiglie che trascorrono le giornate con i ragazzi e i bambini nei parchi rinnovati e nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Certo è che vista la segnalazione, occorrerà oltre a rimettere a posto le situazioni danneggiate, che dalle immagini non sono poche e soprattutto appaiono davvero gravi, anche e soprattutto un’opera di attento controllo per ovviare che i fatti ricomincino con costanza e continuino a ripetersi.