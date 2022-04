Velocità auto e moto, a Santa Maria degli Angeli si corre troppo (foto)

Folli velocità a Santa Maria degli Angeli, auto e moto che sfrecciano in modo pericoloso. Problemi e disguidi in alcune vie cittadine del centro, già tra l’altro segnalati in passato. “Non riesco ad uscire di casa e a portare in bicicletta i miei figli, auto e moto sfrecciano a velocità folli mettendo a rischio la nostra incolumità, ho inviato anche una PEC in comune ad Assisi senza mai avere risposta”. È quanto segnala un cittadino abitante di via San Bernardino da Siena, strada che da Santa Maria degli Angeli conduce a Tordandrea. Qui i mezzi, anche pesanti, vanno troppo veloci e non rispettano i limiti, sono un pericolo costante per i residenti, per i pedoni soprattutto. Non troppo tempo fa, anche un incidente mortale sulla via causato dalla poca visibilità dovuta a condizioni meteo avverse.

Oggi la guida pericolosa non è un pericolo solo in via San Bernardino da Siena, ma in diverse strade nella più grande frazione ai piedi di Assisi; sono molti i cittadini che nel tempo chiedono interventi ad oggi mai risolti. Problemi in via Risorgimento, ricco centro abitato, altro caso grave che da tempo viene segnalato è quello di via della Repubblica, strada centralissima del centro cittadino. Qui le auto e i mezzi a due ruote – anche di notte con tanto di rumori molesti – sfrecciano in uscita dal sottopassaggio e le colonnine verdi, un tempo segnalatori anti-infrazioni, sono ormai dei cassonetti dell’immondizia, pieni al loro interno di cartacce e residui, risultano essere inutili ai fini della prevenzione.

I cittadini tornano a sollevare una problematica, quella delle folli velocità anche in altre frazioni del comune, problemi che con il tempo potrebbero diventare ben più gravi. L’episodio grave è infatti sempre dietro all’angolo, l’incolumità delle persone è a rischio. Si attendono interventi affinché tali situazioni vengano risolte quanto prima, con gli episodi addirittura peggiorati spesso anche dalla distrazione alla guida di troppi automobilisti.

