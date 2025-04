Vende ricambi per auto online, ma è una truffa: denunciato 23enne

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Perugia, un 23enne di origini campane, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di truffa.

L’uomo aveva messo in vendita su un sito internet alcuni pezzi di autovettura a prezzi concorrenziali.

Fiutando l’affare, un cliente, 75enne del luogo, lo aveva contattato per l’acquisto e, dopo le preliminari contrattazioni, gli aveva versato la somma di 160 euro su una carta ricaricabile ma, non appena ricevuto il denaro, il venditore ha fatto perdere le proprie tracce, smettendo di rispondere al telefono e soprattutto non inviando i pezzi di ricambio all’acquirente.

Resosi conto di essere rimasto vittima di una truffa, la parte lesa si è rivolta ai Carabinieri di Bastia Umbra che, raccolta la denuncia, hanno immediatamente attivato le indagini per rintracciare il truffatore.

L’attività da parte dei militari, grazie agli elementi raccolti, ha portato all’individuazione del truffatore che è stato denunciato in stato di libertà alla citata Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato anzidetta.

