Via Eremo delle Carceri, arriva la pavimentazione ‘nuova’ (foto)

Finiti i lavori per far arrivare il metano al Convitto, nessuno ha pensato di risistemare la strada. Lo segnalavano alcuni residenti già da un anno fa, ma finalmente anche via Eremo delle Carceri torna alla normalità. Dove sono state posate le conduttore, rimaneva un ‘buco’ per cui più volte gli automobilisti hanno protestato – invano. Stesso problema all’imbocco di vicolo del Turrione, con anche qua operai al lavoro.

“Sono molto felice che al Convitto abbiano portato il metano, ho sopportato con francescanissima ‘perfetta letizia’ i disagi causati dai blocchi del traffico. Ma… un po’ di catrame per chiudere la buca?…No? Perché, se faccio fuori le gomme o le sospensioni non so a chi chiedere i danni!”, scriveva a febbraio 2019 una cittadina su Facebook. Dopo mesi di lamentele, ora finalmente la soluzione. Ossia, nuova pavimentazione e buche attappate.

I lavori sono cominciati a inizio settimana, nella mattinata del 19 giugno supervisionati anche dal sindaco Stefania Proietti. Nei prossimi giorni sarà sistemato anche lo spiazzo sempre nella zona, vicino la fontanella, dove dovrebbero essere aggiunte anche delle nuove panchine. Buche tappate e asfalto sistemato anche all’imbocco di via del Turrione, altra zona, come via Eremo delle Carceri, interessata dai lavori del metano.