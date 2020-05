Via Giorgetti, bizzarro incidente: auto travolge il muretto e i bidoni (foto)

Bizzarro incidente in via Giorgetti, la via che da Fontebella porta alla Piazza inferiore di San Francesco. Nella notte tra mercoledì e giovedì (o al più tardi giovedì mattina) ignoti, forse facendo retromarcia, hanno sfasciato il muretto e centrato un bidone della spazzatura. Muretto e bidone sono finiti – con tutti i sacchetti – nel vicolo sottostante.

“Sembra che qualcuno a retromarcia abbia fatto il danno, senza poi degnarsi di fermarsi. Qualcuno questa notte si è divertito evidentemente”, scrive una residente della zona che ha scoperto il ‘fattaccio’ portando a spasso il cane e ha postato un video su Facebook. Una ventina di secondi che mostrano le macerie del muretto caduto da via Giorgetti, i sacchetti lungo le scalette (dovrebbe trattarsi di Vicolo Venanzi, ndr) e dulcis in fundo, il bidone della spazzatura scaraventato sempre lungo le scalette.

Nella zona non ci sono telecamere, anche se la via ha una uscita obbligata in Piazza San Francesco dove invece le telecamere ci sono. Ma, come segnalano i residenti, “il problema è la maleducazione … può succedere, ma perché non ti fermi e chiami qualcuno?”. Non è chiaro però se questo qualcuno sia stato chiamato. Il personale del Comune ha comunque risolto e ripulito tutto prima di mezzogiorno.

Screenshot dal video di Michela C.