Via Protomartiri Francescani, i residenti: “Possibile presenza di amianto e degrado, si faccia qualcosa”

L'appello al Comune, ad Asl e Arpa e alle forze dell'ordine per controlli (in parte già effettuati) e provvedimenti

Alcuni residenti di via Protomartiri Francescani (nella foto in evidenza di repertorio) a Santa Maria degli Angeli segnalano la possibile presenza di amianto in una zona “abbandonata”, e chiedono al Comune, alle forze dell’ordine e agli enti preposti – come Usl e Arpa – di attivarsi per capire se davvero vi sia la presenza di amianto e in generale su come riportare i luoghi a un minimo di decoro.

Nella lettera inviata anche alla redazione di Assisi News – che rimane a disposizioni per eventuali repliche – alcuni residenti di via Protomartiri Francescani che vivono vicino al punto “degradato”, tramite un avvocato, chiedono nello specifico di verificare se – come pare – questi manufatti siano veramente in amianto. E ovviamente di rimuoverli anche vista “l’intensa polverosità stante il loro evidente stato vetusto. La polvere raggiunge alcune proprietà vicine causando fastidi fisici – come bruciore agli occhi e tosse – ma c’è anche timore per le possibili conseguenze dell’eternit con il trascorrere del tempo”.

Nella missiva – inviata anche al Comune che al momento non avrebbe dato “segnali” – si evidenzia anche “lo stato fatiscente di degrado dell’intero immobile: il tetto è pericolante, le finestre divelte, ci sono numerosi piccioni morti e da molto tempo copiose infiltrazioni d’acqua che stanno causando problemi di stabilità strutturali. È insomma evidente – conclude la nota – l’insalubrità dei luoghi”. Un primo sopralluogo è stato già svolto, e ora i residenti attendono notizie certe sulle “analisi” e sulla rimozione.

