Viabilità, a Santa Maria degli Angeli gioie e dolori (foto)

Nella zona della stazione a Santa Maria degli Angeli la viabilità va ‘ripensata’, con un miglioramento della segnaletica che eviti incidenti. È la segnalazione che arriva alla redazione di Assisi News dopo che in zona è stato installato un cordolo per il camminamento pedonale e la pista ciclabile. Una novità bene accolta dai cittadini che fanno sport e non solo, che ha portato in poche ore al miglioramento in tema di velocità, con i mezzi che adesso sembrano andare più piano.

Rimangono però piccoli problemi alla viabilità, resa più caotica dal restringimento della carreggiata. In attesa di una segnaletica orizzontale definitiva (al riflesso del sole infastidisce anche la vecchia striscia cancellata a terra che rischia di mandare fuori strada chi si trova al volante), il tratto andrebbe controllato maggiormente. E c’è poi il problema del vicino parcheggio (proprio a lato strada in un punto non nuovo a “pericoli”), dove alcune auto parcheggiano a “spina di pesce”, causando qualche disagio alla circolazione. Da segnalare anche il parcheggio selvaggio, con i mezzi che spesso sostano all’uscita e all’ingresso del nuovo camminamento, con qualche disagio per chi lo percorre.

Non migliora infine la situazione nel centro storico di Assisi. Dopo l’eliminazione del secondo giro di raccolta dei rifiuti allo scopo di far respirare via Portica, rimangono intatte tutte le altre problematiche, incluso il parcheggio selvaggio dove capita. Non più tardi di stamattina, allo ‘sbocco’ di piazza del Comune, dove per qualche minuto un’auto è stata parcheggiata intoppando la viabilità.

