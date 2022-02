Videosorveglianza, a Bastia sinergia tra Comune e forze dell’ordine

Il sistema comunale verrà condiviso con le forze dell'ordine, in arrivo anche ulteriori telecamere

Firmato al Comune di Bastia Umbra l’atto di designazione al trattamento dati per la privacy del sistema di videosorveglianza comunale, tra il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti, titolare dei dati, la compagnia carabinieri di Assisi (capitano Vittorio Jervolino) e il commissariato di polizia di Stato (vicequestore aggiunto Francesca Di Luca). “Con questo atto tutto il sistema di videosorveglianza comunale diviene condiviso con le forze dell’ordine firmatarie”, spiega la prima cittadina, ricordando che “Si tratta di 77 telecamere di videosorveglianza dislocate nel territorio comunale e di 6 telecamere lettura targhe, un impianto considerevole che è stato possibile costruire con uno sforzo economico rilevante voluto dall’amministrazione comunale e integrato con il risultato della partecipazione a bandi nazionali di concorso, un impegno che si è potuto realizzare grazie alla condivisione degli intenti e delle attività con il Corpo di Polizia Locale. Per Bastia Umbra possiamo parlare oggi di un sistema di videosorveglianza implementato con lo scopo di mantenere un livello elevato di sicurezza, grazie alla collaborazione con le sedi delle forze dell’ordine 24 ore al giorno, una forma di controllo che può essere definita ‘attiva’ sul territorio”.

Il Sindaco Paola Lungarotti e l’Assessore Valeria Morettini, oggi erano presenti il Capitano Claudio Meschini, il Capitano Stefano Tisba e il Tenente Francesco Caporaletti. “Non ci limiteremo ai numeri delle videocamere presenti ad oggi, seppur rilevanti, ma stiamo tuttora lavorando per incrementarne il numero così da maggiorare la presenza di questa tecnologia in tutto il territorio, trattandosi di un fattore fondamentale alla sicurezza”, aggiunge Lungarotti, che con l’assessore Valeria Morettini ringraziano la comandante, Maggiore Carla Menghella e con lei il Corpo di Polizia Locale, grazie alla cui disponibilità all’espletamento delle pratiche necessarie alla partecipazione ai bandi è stato possibile ottenere un riscontro positivo finalizzato a garantire maggior controllo nel territorio e più sicurezza. Alla firma erano presenti anche il Capitano Claudio Meschini, il Capitano Stefano Tisba e il Tenente Francesco Caporaletti. “Grazie anche a carabinieri, polizia e al comandante della stazione dei varabinieri di Bastia Umbra, maresciallo magg. Gennaro Colella, per la fattiva collaborazione, ulteriore dimostrazione da parte loro di disponibilità e attenzione verso il nostro territorio”.

