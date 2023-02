Vigilanza nel parco del Monte Subasio, incontro tra Comune e forestali

Negli uffici comunali di Santa Maria degli Angeli si è tenuto un incontro tra il sindaco Stefania Proietti, in qualità di presidente del Parco del Monte Subasio, il colonnello Gaetano Palescandalo e il tenente colonnello Loredana Farneti del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, i tecnici del Comune Matteo Castigliego e Umberto Sergiacomi. Oggetto della riunione il rafforzamento della vigilanza nel Parco del Monte Subasio.

La richiesta formulata dall’amministrazione comunale ai Carabinieri forestali è stata quella di intensificare i controlli nell’area del Subasio, anche sulla base della convenzione con la Regione, dal momento che il Parco è gestito autonomamente da un Ente che vede Assisi come Comune capofila degli altri territori che insistono nella zona, Spello, Nocera Umbra e Valtopina. Il sindaco nel suo intervento ha rappresentato la situazione anche alla luce degli ultimi episodi, uno anche terribile che ha scosso la comunità, e ha formulato “la richiesta di spingere il piede sull’acceleratore in termini di controlli sui quasi 8mila ettari del Parco per evitare fenomeni di bracconaggio, per un’opera di prevenzione e di tutela dell’ambiente”.

I vertici dei Carabinieri Forestali hanno condiviso la preoccupazione del Comune e, nel ricordare che sul territorio del Parco sono competenti tre stazioni (Assisi, Nocera Umbra e Foligno), hanno assicurato un impegno più costante anche se hanno confermato che i controlli per la vigilanza nel parco del Monte Subasio vengono svolti continuamente. E a conferma di ciò nel richiamare la convenzione secondo cui si affida ai Carabinieri Forestali di svolgere le funzioni di vigilanza in materia venatoria, di pesca professionale e sportiva, ai sensi della normativa regionale e nazionale, si forniscono i dati dell’attività. Per l’anno 2022, per la sola provincia di Perugia sono stati effettuati complessivamente 2983 controlli. Le Stazioni nella cui giurisdizione rientrano anche i territori del Parco Regionale del Monte Subasio (Nocera Umbra, Foligno e Assisi) hanno effettuato complessivamente 776 controlli.

