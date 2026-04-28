Viola il divieto di avvicinamento per tornare a casa a prendere le sue cose: arrestata 29enne

Voleva recuperare le sue cose da casa, ma pochi giorni prima era stata arrestata per maltrattamenti in famiglia e “colpita” da un divieto di avvicinamento violato con il suo ritorno a casa: per questo una 29enne cittadina rumena è stata arrestata dalla polizia di Stato del commissariato di Assisi.

Gli agenti sono intervenuti su richiesta della madre della donna, spaventata dalla presenza della 29enne nei pressi della propria abitazione, nonostante il provvedimento del divieto di avvicinamento.Giunti sul posto, gli operatori hanno individuato la donna – in evidente stato di agitazione – ancora presente davanti all’abitazione della madre. Interpellata dagli agenti, la giovane ha spiegato di essere tornata a casa per recuperare i propri effetti personali, ma gli accertamenti hanno permesso di scoprire che la donna aveva un divieto di avvicinamento nei confronti della madre e della sorella, emesso lo scorso 20 aprile. Era infatti stata arrestata per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate nei confronti della madre e della sorella, al culmine di una situazione familiare caratterizzata da reiterati episodi di violenza e forte conflittualità, fino ad arrivare all’arresto dopo che la 29enne aveva suonato insistentemente al citofono, colpendo ripetutamente il portone dell’abitazione con calci e pugni, circostanza che le provocava un forte stato di timore. Dopo aver riportato la situazione alla calma, gli operatori hanno messo in sicurezza le persone coinvolte e accompagnato la donna presso gli uffici del Commissariato dove, al termine delle attività di rito, è stata arrestata per violazione del divieto di avvicinamento.

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