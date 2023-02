Violenta lite tra condomini-parenti: denunciato un 36enne

Una violenta lite tra condomini parenti è finita con una denuncia per uno dei coinvolti, un 36enne italiano ‘segnalato’ per per il reato di lesioni personali e danneggiamento.

Gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Assisi guidati dal vicequestore Francesca Domenica Di Luca sono stati contattati da un 40enne che, dopo aver discusso con lo zio per questioni condominiali, era stato raggiunto e aggredito violentemente dal cugino. Secondo la denuncia dell’uomo, il 40enne aveva notato che lo zio stava effettuando alcuni lavori elettrici negli spazi condominiali e – temendo potesse creargli qualche disagio – aveva chiesto spiegazioni in merito. Alla richiesta di delucidazioni, lo zio ha iniziato a insultarlo e quando il 40enne ha deciso di andare via, è stato raggiunto dal cugino 36enne.

Quest’ultimo, dopo aver sfondato con un calcio il portone, l’aveva minacciato e aggredito violentemente, colpendolo alla testa. Solo l’intervento della fidanzata era riuscito a farlo desistere e ad allontanarlo dall’appartamento, non senza però ulteriori minacce e colpi alla porta che è rimasta anche danneggiata. Per questa violenta lite il 40enne ha chiamato la polizia, che ha denunciato il 36enne per danneggiamento e lesioni personali.

Pochi giorni fa un precedente, quando gli agenti avevano calmato una violenta lite tra la titolare di un negozio e la sua cliente; le due signore sono state denunciate. Una volta riportata la calma tra le parti, gli agenti hanno informato le due donne (come detto nel frattempo anche denunciate) sulle loro possibilità e hanno successivamente ascoltato le persone informate sui fatti e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per ricostruire compiutamente la dinamica dei fatti.

© Riproduzione riservata