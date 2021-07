Arnaldo Fortini e la città di Assisi, due giorni di studio il 9 e 10 luglio

Venerdì 9 e sabato 10 luglio si svolgerà un incontro di studio a Palazzo Bernabei su “Arnaldo Fortini e la città di Assisi”, a conclusione dell’annuale seminario di formazione in storia religiosa e studi francescani aperto a giovani studiosi e ricercatori italiani e stranieri.

L’appuntamento è inserito anche nell’ambito del programma “Assisi per Dante” per il forte legame che univa Fortini al Sommo Poeta, ha infatti scritto anche un volume “Dante Francescano” in cui esaltava i valori del francescanesimo richiamati nell’opera dantesca.

Il programma della due giorni di Arnaldo Fortini e la città di Assisi si distingue per gli interventi di alto profilo di accademici ed esperti che hanno approfondito la figura e l’attività di Arnaldo Fortini, da un punto di vista politico e amministrativo, in una città speciale come Assisi, e l’iniziativa arriva al termine del seminario di formazione apertosi il 28 giugno scorso. L’anno scorso in occasione del 50esimo anniversario della morte di Fortini, purtroppo, a causa delle normative stringenti dovute alla pandemia, gli organizzatori furono costretti a rinviare l’evento e quest’anno con un parterre ambizioso di relatori si intende recuperare e omaggiare alla grande l’ex sindaco-podestà di Assisi.

L’incontro è organizzato dall’Accademia Properziana, dalla Società internazionale di Studi Francescani, dall’Università di Perugia e dall’Isuc, in collaborazione con il Comune e la Società culturale Arnaldo Fortini. L’accesso alla sala sarà consentito fino a esaurimento dei posti disponibili nel rispetto delle normative anti Covid, comunque i lavori saranno trasmessi in diretta streaming sul sito www.sisf-assisi.it

