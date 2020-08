Assisi Città che legge 2020-2021, arrivano 10.000 euro di contributo

Assisi Città che legge 2020-2021, nuovo riconoscimemtno per la città serafica per l’impegno di promozione e diffusione della lettura nel proprio territorio. Anche grazie a questo, la biblioteca comunale di Assisi ha ottenuto il contributo proveniente dal fondo “emergenze imprese e istituzioni culturali” promosso dal ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact), riguardante il “Contributo alle biblioteche per acquisto libri, sostegno all’editoria libraria”.

Con la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, il Mibact ha ufficializzato l’assegnazione alla biblioteca di Assisi del massimo importo previsto dall’iniziativa, ossia 10001.9 euro. Grazie a questo contributo sarà possibile per la biblioteca comunale dotarsi di nuovi volumi: le risorse assegnate infatti dovranno essere utilizzate, per almeno il 70%, per l’acquisto di libri presso tre diverse librerie presenti sul territorio della provincia in cui si trova la biblioteca, sostenendo così il settore dell’editoria. Il contributo assegnato dovrà essere speso entro e non oltre il 30 settembre.

La risorsa dei 10 mila euro rappresenta un riconoscimento che sempre il Ministero dei beni culturali ha assegnato ad Assisi “Città che legge 2020-2021 per l’impegno di promozione e diffusione della lettura nel proprio territorio. Grazie a tale riconoscimento, il Comune di Assisi stipulerà un Patto locale per la lettura che prevede una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche condivise di promozione dei libri.

Intanto proseguono gli appuntamenti del Bibliotour, la rassegna delle letture dedicata i più piccoli; giovedì 27 agosto, alle 18, all’area verde via Rio di Mora, poi si continua a settembre con gli eventi a Costa di Trex, Tordandrea, Rivotorto, Capodacqua, Rocca Sant’Angelo e San Vitale. Questa è soltanto una delle iniziative periodicamente organizzate dalla biblioteca comunale di Assisi dove sono conservati oltre 60 mila volumi.