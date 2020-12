Assisi in miniatura: a Torrenova di Assisi l’opera di Giancarlo Bocconi

A Torrenova di Assisi, è possibile andare indietro nel tempo, per scoprire una spettacolare e maestosa riproduzione della città ai tempi di San Francesco; disposta in 5 livelli, rappresenta la città di Assisi nel XIII secolo, periodo in cui appunto è vissuto San Francesco, con usi, tradizioni e scenari di quel tempo. Giancarlo Bocconi, assisiate DOC, ha costruito un’Assisi in miniatura, che lui chiama “La Città del Sole“, interamente a mano in 18 anni con l’uso della pietra rosa del monte Subasio (la stessa con cui è stata costruita Assisi), malta, terracotta, ferro, legno e altri materiali. Un’esperienza spirituale anomala e delicata al tempo stesso che lo ha spinto a creare qualcosa di così dettagliato da lasciare impressionati: circa 200.000 pezzi di pietra per la realizzazione delle strutture, 35.000 coppi dei solai e pavimenti in terracotta. Una cura maniacale dei particolari sia esterni, che interni, che permette di apprezzare anche gli arredi all’interno delle chiese, delle case o delle torri.

Bocconi ha iniziato la sua lavorazione a mano nel gennaio 1992, e ha inaugurato l’opera nel 2019. Assisi è stata ricostruita come era nel XIII secolo, grazie anche alle preziose indicazioni di valenti storici, tra cui la dott.ssa Gemma Fortini. Assisi in miniatura ha visto l’impiego della pietra rosa del monte Subasio (appunto circa 200.000 pezzi), mentre i pavimenti e i coppi dei solai (circa 35.000 pezzi) sono in terracotta. Le finestre sono state costruite con infissi in legno, qualcuna con lastre in vetro, costituite da una intelaiatura in filo di piombo e quindi dipinte a mano. Numerosi gli archetti che collegano, nei vari vicoli, case e strutture, mentre gli arbusti di lecci e querce, abeti e pioppi hanno un fogliame ricreato in sintetico. Di Assisi sono state riprodotte le mura primitive, la Rocca, l’antica città medioevale, con le sue torri, le sue chiese, le sue case e le botteghe degli artigiani, l’Eremo delle Carceri, S. Damiano, la Porziuncola, il Sacro Tugurio, i lebbrosari della Maddalena e di San Rufinuccio: tutti pezzi costruiti singolarmente, ma che una volta assemblati insieme sono risultati perfettamente compatibili l’uno all’altro, senza bisogno di nessun correttivo

L’idea di ricostruire Assisi in miniatura ai tempi di Francesco nasce quindi da una questione di fede e da una forte esperienza interiore personale, che ha ispirato Giancarlo a “rivalutare quei valori che, in un mondo che stritola tutto, stanno purtroppo scomparendo”. La torre medievale Chiascina, chiamata così per la vicinanza con il fiume Chiascio, affluente del Tevere, diventa allora una specie di macchina del tempo dove dal basso verso l’alto si ripercorre un percorso che ci fa riscoprire i luoghi più belli legati alla vita del Santo e ai suoi compagni. La musica aiuta sicuramente ad immergersi in questa ricostruzione della città e non mancano altre chicche e particolari sorprendenti, che non vogliamo svelare per non togliere nulla al piacere della visita.

Per prenotare la visita basterà chiamare il numero ‭+39 392 0709342‬. Torrenova di Assisi Country House e Ristorante si trova in Via Canini, 122 a Torchiagina di Assisi. Email: [email protected]; Tel: +39 075 8039372.

