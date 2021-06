Assisi oltre le mura, sabato 12 la presentazione del libro

Sabato 12 giugno presso il Teatro Lyrick a Santa Maria degli Angeli a partire dalle ore 17:00 avrà luogo la presentazione del libro “Assisi oltre le mura”, un’opera fortemente voluta dalla Presidente del Consiglio Comunale Donatella Casciarri che ne ha coordinato la realizzazione insieme al curatore Giulio Proietti Bocchini.

Il tema centrale del testo Assisi oltre le mura è Assisi intesa come comunità, come insieme di frazioni, di differenti usi e costumi, di castelli e monumenti, un’immagine di Assisi variopinta e composta da tanti piccoli pezzetti di un puzzle che uniti ci mostrano un territorio dal valore inestimabile. Il libro raccoglie le diverse sfaccettature che rendono la nostra città incomparabile con qualsiasi altro luogo al mondo e mette a disposizione dei cittadini, dei curiosi e di tutti coloro che intendono interessarsi del nostro territorio, un insieme di informazioni che raccolte in questo testo rappresentano un’unicità che Assisi non ha mai visto prima.

Tanti gli autori che hanno partecipato alla realizzazione dei vari testi, tutte figure professionalmente inserite nel contesto socio – culturale assisano, giovani ed estremamente competenti. Ne riportiamo l’elenco in rigoroso ordine alfabetico: Castagnoli Donata, Dragoni Massimiliano, Frascarelli Damiano, Lillocci Stefania, Lupattelli Paolo, Mantovani Gessica, Pallaracci Lucia, Proietti Bocchini Giulio (anche curatore), Proietti Luigi, Roccaforte Cristina, Sini Daniele.

In occasione della presentazione di Assisi oltre le mura interverranno, oltre agli autori e il curatore, il Sindaco di Assisi Stefania Proietti, il Presidente del Consiglio Comunale Donatella Casciarri, il Direttore del Dipartimento Studi Medievali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Nicolangelo D’Acunto e il Direttore di Avvenire Marco Tarquinio. Modera: Valentina Antonelli, giornalista RAI.

Ad accompagnare la serata sono previsti dei momenti musicali e recitativi grazie a Massimiliano Dragoni, Carlo Dalla Costa e Patrizia Bovi. La partecipazione è consentita esclusivamente tramite invito oppure previa prenotazione all’indirizzo email turismo@comune.assisi.pg.it entro il 10 giugno (nel rispetto della Normativa Covid-19) mentre l’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul sito www.comune.assisi.pg.it

