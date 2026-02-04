Banksy da record ad Assisi, la mostra si chiude con oltre 75.000 spettatori in 8 mesi

Chiusura da record per la mostra di Banksy alla Rocca Maggiore di Assisi, con oltre 75mila visitatori in circa otto mesi di apertura. Un risultato storico, mai registrato da un’esposizione d’arte nei musei della città. Intitolata “Peace on Earth”, è stata promossa dal Comune di Assisi, prodotta da Opera Laboratori e curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, con il patrocinio della Regione Umbria.

Ha preso spunto da un graffito realizzato da Banksy a Betlemme e proposto un’indagine sul valore della pace nell’arte rivoluzionaria dell’artista inglese, lanciando un messaggio potente di pace e speranza. Un progetto unico e originale, nato proprio per la città di San Francesco, con oltre cento opere originali del più grande street artist contemporaneo, create in laboratorio fra il 1998 e il 2010. Tra queste alcune immagini iconiche come Flower Thrower (il lanciatore di fiori) e Girl with Balloon (la ragazza con il palloncino rosso a forma di cuore), nella sua versione originale del 2004. Pezzi straordinari ed esclusivi, che hanno attirato un pubblico ampio e trasversale da tutta Italia e dal mondo, grazie anche all’idea di collocare la mostra all’interno della suggestiva Rocca Maggiore, fortezza militare medievale che domina Assisi e la valle umbra, ponendosi oggi come monumento di pace anche attraverso arte e bellezza.

Aperta al pubblico il 22 aprile 2025 e chiusa l’11 gennaio 2026, dopo essere stata prorogata per le continue richieste e prenotazioni, “Peace on Earth” ha registrato in totale 75.705 visitatori, portando alla Rocca Maggiore oltre 19mila utenti un più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un aumento del 33,6 per cento. L’esposizione ha trainato tutti i musei civici di Assisi (Foro romano, Pinacoteca, Torre del Popolo), che nel 2025 hanno accolto ben 131.891 utenti rispetto ai 113.568 del 2024, diventando tra i poli museali più attrattivi dell’Umbria. “Si tratta di un risultato senza precedenti – evidenziano il sindaco Valter Stoppini e l’assessore al turismo Fabrizio Leggio – frutto di un’operazione di grande valore culturale e promozionale non solo per Assisi, ma per tutta l’Umbria. La mostra ha attratto un pubblico vasto e trasversale, che in molti casi ha scelto di raggiungere la nostra città proprio per visitarla e vivere un’esperienza unica. La Rocca Maggiore si conferma contenitore ideale per l’arte contemporanea, l’obiettivo è consolidare questa tendenza con nuovi eventi al suo interno e un miglioramento dell’accessibilità. Stiamo, infatti, già lavorando a un’altra esposizione legata a esponenti di punta dell’arte contemporanea”.

La mostra di Banksy ad Assisi ha ottenuto ampia visibilità anche online, grazie al virtual tour realizzato dal Comune per consentire a tutti di viverla attraverso il web e ai contenuti social realizzati tramite i canali ufficiali della promozione turistica della Città di Assisi e della rete museale “Assisi Serafica Bellezza”. Anche diversi influencer l’hanno visitata e fatta rimbalzare soprattutto su Instagram e TikTok, rafforzando un trend lanciato dagli utenti stessi dell’esposizione e da simpatizzanti di Banksy.

