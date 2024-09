Cortile di Francesco 2024, si chiude con un concerto dedicato al tema della pace la decima edizione

Si è conclusa domenica “CorporalMente”, titolo del Cortile di Francesco 2024, l’evento culturale giunto alla decima edizione e promosso dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi quest’anno ispirato dall’ottavo centenario delle stimmate che san Francesco ricevette a La Verna nel 1224, la cui ricorrenza è stata celebrata proprio in questi giorni (17 settembre). Un’edizione che ha visto un’importante partecipazione di pubblico in tutti gli eventi.

La chiusura del Cortile di Francesco 2024 è stata affidata al concerto dedicato al tema della pace, in prossimità della Giornata internazionale della pace dell’ONU, caduta il 21 settembre. L’evento si è tenuto nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco in Assisi a cura dell’orchestra di archi e solista della Cappella musicale della Basilica in collaborazione con Associazione Progetto Enarmonia di Sassari, sotto la direzione del M° fra Peter Hrdy, OFMConv, Maestro di Cappella della Basilica Papale di San Francesco. “Quella di quest’anno, la decima del Cortile di Francesco, è stata un’edizione molto ricca – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, direttore dell’ufficio comunicazione – non solo per i contenuti ma soprattutto per gli incontri tra le persone. In questo nostro mondo in cui tutto è rapido, ciò che viene spesso compromesso sono proprio gli incontri, che per essere veri ed efficaci richiedono tempo, pazienza. In questo senso allora il Cortile, attraverso le varie competenze di ciascuno – dall’arte alla tecnologia, dalla sanità all’inclusione, dalla medicina alla teologia, dalla storia alla grafologia – ha voluto continuare ad essere, secondo la sua vocazione, un atelier della fraternità, in cui ciascuno ha qualcosa da dare, ma soprattutto ognuno di noi ha qualcuno da scoprire e qualcosa da imparare dagli altri”.

“Già qualche settimana fa, prima dell’inizio del Cortile di Francesco 2024 – ha dichiarato in chiusura il custode fra Marco Moroni – dicevo che ho apprezzato molto lo sforzo di unificare attorno al tema di quest’anno tanti punti di vista e modalità diversi. È stato davvero un Cortile ricco di tutto, dove ci si incontra tra persone che si conoscono o tra sconosciuti e si diventa rete Questo è molto bello. Il mio ringraziamento va all’equipe organizzatrice e agli sponsor, coloro che ci hanno permesso la realizzazione di tutto questo”. La prossima edizione del Cortile di Francesco, la XI, si svolgerà nel settembre 2025 e continuerà a lasciarsi ispirare dall’itinerario del grande centenario francescano. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it



