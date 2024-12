Cortile di Francesco: l’evento culturale premiato agli Oscar dell’innovazione

Il Cortile di Francesco ha ricevuto il Premio Menzione Speciale Innovation Business & Leader Award alla 7° edizione del Premio Nazionale ANGI, che si è tenuto questa mattina presso la Camera di Commercio di Roma alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli, del Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia Carlo Corazza e del Delegato del Sindaco di Roma alle Politiche Giovanili Lorenzo Marinone.

A ritirare il premio a nome della comunità dei frati del Sacro Convento, organizzatrice e promotrice del Cortile di Francesco, sono stati Andrea Cova e Greta Pellicciotta dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento.

L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI è la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione, in ognuna delle sue forme.

«L'elemento centrale del Cortile di Francesco – ha spiegato in un videomessaggio fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell'Ufficio comunicazione del Sacro Convento – è l'esperienza del mutuo arricchimento tra tutti, speaker, artisti e partecipanti. Mi fa tanto piacere che l'Angi abbia riconosciuto quest'arte tanto antica, le relazioni, come il cuore dell'innovazione del Cortile. Perché in questa innovazione, che sono le persone, c'è sempre spazio per la creatività. In questo tempo in cui le innovazioni tecnologiche sembrano farla da padrone, è bello tornare all'anima di ogni novità, ovvero le persone».

