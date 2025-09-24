CreAzione. La creatività dà spettacolo: per il Cortile di Francesco 2025 “un’edizione straordinaria” (foto)

Si è conclusa con uno straordinario successo l’undicesima edizione del Cortile di Francesco, l’evento culturale organizzato dai frati minori conventuali della Basilica di San Francesco in Assisi. Il tema di quest’anno, “CreAzione”, ha esplorato la creatività come forza capace di svelare la bellezza e l’armonia nascoste nelle pieghe della realtà quotidiana.

Il culmine dell’evento è stato lo spettacolo di musica, danza e parole “Il Cantico delle creature. Sotto le Stelle di Assisi”, ideato e prodotto da Vittoria Cappelli e Daniele Cipriani (con Paola Saluzzi, Costantino D’Orazio, Sasha Riva, Simone Repele, la compagnia Komoco, Eleonora Bordonaro, Paz De Manuel, Elisa Marongiu), che ha confermato il profondo interesse del pubblico. L’edizione ha visto la partecipazione di oltre 100 ospiti tra relatori, artisti e performer, animando Assisi con 3 anteprime e 10 giorni di eventi che hanno incluso dialoghi, laboratori, mostre e spettacoli.

Riflettendo sul significato dell’iniziativa, fra Giulio Cesareo, OFMConv, Direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, ha dichiarato: «Questa edizione, dal titolo CreAzione — che ha messo a tema la creatività nelle sue varie e svariate forme – ha voluto celebrare questo dono tutto umano di svelare nelle pieghe della realtà la bellezza, l’armonia, la pace che spesso giacciono come nascoste sotto i veli della banalità, della superficialità e della mancanza di relazioni autentiche. Come un mazzo di fiori donato comunica l’amore, così ogni frammento della vita può ed è chiamato a diventare un’opera d’arte, non perché perfetto, piuttosto perché intriso d’amore, di rispetto, di fraternità».

Il Cortile di Francesco si è confermato un’opera comunitaria, frutto della collaborazione tra la comunità dei frati e le varie anime della Custodia del Sacro Convento e numerosi partner che ne sostengono e amplificano il messaggio. Tra gli appuntamenti che hanno riscosso la maggiore affluenza di pubblico si annoverano le lectio di Massimo Recalcati e Aldo Cazzullo e la serata di comicità con Uccio De Santis. Guardando al futuro, la prossima edizione si inserirà nelle celebrazioni per l’anniversario della morte di san Francesco nel 2026, seguendo il filo rosso degli eventi che verranno man mano presentati sul sito sanfrancescovive.org.

Tutti i dialoghi e gli incontri dell’edizione 2025, CreAzione, sono disponibili per la visione sul canale YouTube @cortiledifrancesco. Per ulteriori aggiornamenti, è possibile seguire i canali social ufficiali dell’evento su Facebook (@CortilediFrancescoAssisi), Instagram (@cortiledifrancesco) e X (@francescoassisi). Le news sul sito cortiledifrancesco.it.

Il Cortile di Francesco è un’iniziativa culturale promossa dalla Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. Nata con l’obiettivo di favorire il dialogo su temi di spiritualità, arte, scienza e attualità, la manifestazione riunisce ogni anno pensatori, artisti e leader di diversi settori per creare uno spazio di riflessione e incontro ispirato ai valori francescani di fraternità e pace.

