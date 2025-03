Dedicato un albero a Padre Todde nel Giardino dei Giusti

Un albero dei Giusti dell’Umanità è stato dedicato lunedì 10 marzo, per la Giornata Europea dei Giusti, a Padre Michele Todde, francescano della comunità del Sacro Convento che, negli anni delle persecuzioni razziali, si adoperò per salvare gli ebrei e in tutta la sua vita ebbe uno sguardo fraterno e solidale verso le persone più bisognose, come si legge nel libro a lui dedicato presentato nell’ambito della stessa cerimonia.

“Quando ci immergiamo in queste memorie che ci appassionano e sono tanto emblematiche, da un lato mi sembra così bello evocare e significare la nostra adesione e dall’altro lato tutto questo ci obbliga a trasferire ad oggi quanto è avvenuto nella storia”. Lo ha detto il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino durante l’evento al quale hanno partecipato anche Costantino Floris, curatore del libro (“Padre Michele Todde, dalla Sardegna ad Assisi, una vita a servizio degli altri”), don Michelino Luisi, parroco di Tonara, città natale del francescano, padre Felice Autieri e Marina Rosari, curatrice e responsabile del Museo della Memoria Assisi, 1943-1944. (Continua dopo il video – link diretto)

“Viviamo dentro la storia – ha aggiunto il vescovo -, respiriamo un clima e siamo condizionati da tanti fattori che non sempre ci permettono di essere lucidi assertori della verità e testimoni autentici della stessa”. “In un tempo in cui tutto diventa materiale – ha detto don Michelino – dobbiamo riscoprire la parte spirituale e figure come quella di padre Todde ci aiutano in questo percorso”.

Padre Autieri ha ripercorso gli anni di impegno del religioso nella rete clandestina di Assisi che salvò gli ebrei mentre Costantino Floris si è soffermato sull’impegno sociale e umano del frate negli anni precedenti al suo arrivo nella città serafica ed in particolare nella sua Sardegna. Proprio per suggellare il legame tra Assisi e Tonara è stato posto il crogiuolo sardo accanto alla targa e all’albero che lo ricordano nel Giardino dei Giusti.

