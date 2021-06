Erbario del Guglieri del 1663, il 12 giugno la presentazione del restauro

Sabato 12 giugno alle 18 sarà presentato il restauro dell’Erbario del Guglieri, risalente al 1663 e restaurato l’anno scorso anche grazie alla collaborazione del Rotary Club Assisi e del Circolo del Subasio anche con il meccanismo dell’art bonus. Il codice, appartenente all’archivio Fiumi Sermattei Della Genga di Assisi, è custodito dalla Sezione di Archivio di Stato di Assisi, consta di una settantina di pagine con descrizioni minuziose di alcune tra le erbe più importanti per i loro aspetti curativi. È consultabile, osservando tutte le cautele del caso, presso la Sala studio dell’istituto archivistico assisano.

Di Antonio Guglieri e del suo erbario parlerà la professoressa Federica Romani, direttrice dell’Archivio di Stato di Assisi, insieme al professor Giuseppe Frenguelli, ordinario di botanica ambientale all’Università degli Studi di Perugia che relazionerà sulle piante medicinali nel Medioevo. Al pomeriggio dedicato all’Erbario del Guglieri parteciperà anche Marco Ranocchia, direttore di Borgo Antichi Orti, al cui interno è presente un parco bio conservativo per ridare vita agli orti monastici, con circa 500 specie di piante, tra cui alcune quasi estinte. L’iniziativa è organizzata dal Circolo del Subasio e dal Rotary Club Assisi, con il patrocinio dell’Archivio di Stato di Perugia, della Città di Assisi e di Borgo Antichi Orti.

L’Erbario del Guglieri, come detto, è stato restaurato anche grazie all’art bonus, un’invenzione del Mibact che permette a pubblici e privati di sostenere il restauro di opere pubbliche attraverso donazioni liberali che danno diritto ad un credito di imposta del 65 per cento in tre anni, è un volume che sul frontespizio contiene un articolato titolo in latino: “De simplicium nominibus qualitatibus nec non facultatibus cum indice divisum in duo volumina, ad usum Antonii Guglerii de Assisio …”. Si tratta di un erbario di 68 carte, compilato per scopi scientifici da Antonio Guglieri, fu allievo del celebre lettore di medicina presso lo Studium di Perugia Pio Alberti. Il codice contiene, fissati sulle pagine cartacee, 133 essenze vegetali per le quali si rende una minuziosa descrizione e le relative proprietà terapeutiche.

