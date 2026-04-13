In memoria di Guido Dettoni della Grazia, l’artista che fece di Assisi una casa dello spirito

Il 6 marzo 2026, a Barcellona, si è spento Guido Dettoni della Grazia, artista interdisciplinare italiano nato a Milano nel 1945, figura singolare e profondamente spirituale dell’arte contemporanea. La sua scomparsa segna la fine di un percorso artistico che ha attraversato decenni e continenti, lasciando però un’eredità viva nei luoghi in cui la sua opera ha saputo generare un dialogo autentico tra arte, fede ed esperienza umana. Tra questi luoghi, Assisi occupa un posto centrale, quasi definitivo.

Assisi: un approdo, non solo una tappa

Nel corso della sua vita, Guido Dettoni della Grazia ha esposto in numerosi paesi, ma è ad Assisi che la sua ricerca ha trovato una delle espressioni più compiute. Nella Chiesa di Santa Maria delle Rose è custodita da oltre venticinque anni una delle sue opere più significative: la mostra permanente di arte sacra contemporanea “MARIA”, un’esperienza visiva e tattile che invita il visitatore a entrare in relazione diretta con la materia e con il mistero che essa custodisce. Più che una semplice esposizione, la “mostra MARIA” rappresenta una sintesi del pensiero dell’artista: la scultura non come oggetto da osservare, ma come presenza da vivere. Le sue forme, spesso concepite per essere toccate, incarnano quella intuizione che Dettoni amava esprimere come un principio: le mani vedono, gli occhi toccano.

Ad Assisi, città di Francesco d’Assisi e del Cantico delle Creature, questa visione trovava un terreno naturale. L’arte di Dettoni dialoga con una tradizione spirituale millenaria, senza mai imitarla, ma prolungandola nel presente.

L’ultima opera: il Cantico delle Creature

Nel settembre del 2025, pochi mesi prima della sua scomparsa, Guido Dettoni della Grazia è tornato ad Assisi per quella che sarebbe stata la sua ultima grande installazione: un’esperienza multisensoriale dedicata al Cantico delle Creature, ospitata nel Palazzo Monte Frumentario. L’opera non era una semplice mostra, ma un ambiente immersivo in cui immagini, suoni e materia dialogavano per evocare gli elementi fondamentali del canto francescano: il sole, la luna, l’acqua, il fuoco, la terra, la morte. I muri di pietra diventavano schermi di luce, le forme nascevano dalla cera modellata e trasformata in bronzo, e lo spazio si configurava come un luogo di percezione totale, dove il visitatore era chiamato a partecipare con tutti i sensi, gusto e olfatto compresi.

In questa installazione si ritrovava l’intero percorso di Dettoni: la centralità del corpo, il valore del tatto, la dimensione comunitaria dell’esperienza artistica. Non a caso, il progetto nasceva in continuità con il laboratorio collettivo sviluppato proprio nella Chiesa di Santa Maria delle Rose, a pochi passi.

Un artista tra materia e spirito

Guido Dettoni della Grazia ha sempre mantenuto una posizione autonoma rispetto ai circuiti più commerciali dell’arte contemporanea. La sua opera si è diffusa soprattutto in chiese, spazi culturali e contesti comunitari e spirituali, dove l’esperienza estetica poteva diventare occasione di incontro e trasformazione. Il suo linguaggio, sviluppato a partire dagli anni Settanta con la pratica che chiamava Handsmatter (manimateria), si fondava su un rapporto diretto con la materia: spesso modellava con gli occhi chiusi, lasciando che la forma emergesse dal contatto. In questo gesto si condensa il senso profondo della sua ricerca: l’arte come conoscenza incarnata, come attraversamento del visibile verso l’invisibile.

L’eredità di Assisi

Oggi, mentre il mondo dell’arte e della spiritualità ne ricorda la figura, Assisi resta uno dei luoghi in cui la sua presenza continua a essere tangibile. La mostra permanente presso la Chiesa di Santa Maria delle Rose rimane aperta ai pellegrini e ai visitatori, come uno spazio vivo, fedele allo spirito dell’artista.

Qui, tra le pietre antiche della città umbra, l’opera di Guido Dettoni della Grazia continua a parlare senza bisogno di parole: nel silenzio, nel gesto, nel contatto.

È forse questa la sua eredità più autentica: aver restituito all’arte la sua dimensione originaria di esperienza, di relazione, di mistero condiviso.

E aver fatto di Assisi non solo un luogo di esposizione, ma una dimora dello spirito.



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