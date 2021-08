Insieme per camminare insieme, corso alla Cittadella fino a domenica

“Insieme per camminare insieme” è in certo modo la sintesi dell’impegno nuovo, di un percorso che ha tanto da esplorare, essere compreso, elaborato e vissuto in una forma che esprima in modo originale la sostanza della sinodalità così come rilanciata dal Papa. Anche la Pro Civitate Christiana, negli spazi della sua storica cittadella ad Assisi, contribuisce allo sforzo con i suoi tradizionali corsi di studio. Quello di quest’anno, il 79.mo, si intitola appunto “Sinodo – insieme per camminare insieme”, che dal 20 al 22 agosto prossimi apre un cantiere di riflessioni e proposte sull’argomento, dedicando la prima parte del suo percorso allo “stile e metodo sinodale”.

Tra gli interventi al corso Insieme per camminare insieme, la conversazione di apertura dell’arcivescovo abate di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, Erio Castellucci, vicepresidente della Cei, con la vaticanista Vania De Luca, e tra gli altri don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, la pastora della Chiesa valdese di Torino Maria Bonafede, il fondatore di Slow Food Carlo Petrini. Oltre che in presenza – con la possibilità di soggiornare nella Cittadella della Pro Civitate – questo e i successivi corsi potranno essere seguiti anche in collegamento streaming, previa il versamento di un contributo (le informazioni sono tutte reperibili sul sito cittadelladiassisi.it)

