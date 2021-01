Le Piazze di Francesco sabato 30 gennaio 2021 a TG1 Dialogo

Sabato alle 8.20 su Rai1 si terrà una puntata speciale della rubrica TG1 Dialogo, Le Piazze di Francesco a cura di Piero Damosso, dedicata al centenario della rivista San Francesco e alle piazze “toccate” dal Santo di Assisi. L’eredità viva di San Francesco e l’attualità di Papa Francesco, il vangelo vissuto nelle strade e nelle piazze da una chiesa in uscita, la solidarietà con i poveri e i senzatetto. Gli incontri promossi dalla comunità francescana nelle piazze attraversate dal Santo di Assisi anche per promuovere una conoscenza più veritiera e aggiornata della vita di San Francesco. Storie e testimonianze. Tutto questo domani, dalle 8.20 su Rai1, nella rubrica Tg1 Dialogo con il commento di padre Enzo Fortunato, direttore della rivista San Francesco, del Sacro Convento di Assisi. In particolare la puntata è stata girata nella piazza di San Giovanni in Laterano, a Roma, davanti alla Basilica che ospitò il primo incontro (inizialmente difficile e sentiremo perché) di San Francesco con il Papa Innocenzo III.

LE PIAZZE DEL CENTENARIO – IL PROSSIMO APPUNTAMENTO A FOLIGNO

Ogni mese i frati della Basilica di San Francesco in dialogo in una piazza diversa d’Italia per celebrare San Francesco e il suo passaggio. Dopo il primo incontro di Assisi prosegue il viaggio: sarà Foligno, giovedì 4 febbraio alle 21, la prossima tappa. L’incontro dal titolo “Parole povere: vendere e donare” verrà trasmesso in diretta streaming su sanfrancesco.org dalla piazza dove Francesco vendette i suoi beni per donare ai poveri. Parteciperanno la direttrice della Nazione, Agnese Pini, l’economista, Carlo Cottarelli, il Ministro Provinciale della provincia italiana di San Francesco d’Assisi dei Frati Minori Conventuali, padre Franco Buonamano, e il direttore della rivista San Francesco, padre Enzo Fortunato. Il secondo evento delle Piazze di Francesco verrà trasmesso sul sito sanfrancesco.org, sulla pagina Facebook e YouTube di San Francesco d’Assisi e sul canale Facebook del direttore della rivista Padre Enzo Fortunato.