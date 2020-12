Lolita Rinforzi, ancora tanti riconoscimenti per la poetessa assisiate

In collegamento via social, si è svolta a Viareggio la serata finale del Premio Internazionale Letterario e Artistico Stellina vinto dalla poetessa assisiate Lolita Rinforzi con la videopoesia “L’attrazione” ,le cui immagini sono state interamente girate da Umbria Video al Parco Naturale dell’Isola Polvese, con la partecipazione dei maestri di ballo della scuola folignate “Cadencia cubana” che hanno danzato magicamente nel meraviglioso scenario naturale dell’isola. Ad aprile la poesia di Lolita Rinforzi ha ottenuto un altro primo premio al Concorso Pegasus Literary Awards Città di Cattolica, considerato dalla stampa l’Oscar della letteratura italiana.

Sabato 19 la poetessa assisiate ha ottenuto un altro importante riconoscimento al Premio Città Viva di Ostuni, cimentandosi per la prima volta, in un breve documentario, dove ha mostrato le bellezze naturali del Castello di Colmollaro, luogo del cuore Fai in Umbria, ottenendo l’apprezzamento della giuria, come unico video premiato della sezione, per la qualità della produzione video, voce narrante e della scrittura dei contenuti storico architettonici definiti eccellenti. Sempre a dicembre Lolita Rinforzi ha ottenuto un premio speciale al Concorso Internazionale di Poesia e di Arte Pina d’Alessio per la videopoesia “Il Cristo velato” a Gioia Tauro (RC).

Al Premio Città di Sarzana (SP) ha ricevuto un importante riconoscimento alla videopoesia “Strade silenziose” scritta e girata durante il lockdown di marzo 2020. A settembre si è classificata terza al Premio Internazionale di Poesia e Letteratura Isola d’Elba, sempre nella sezione video-poesia, con l’opera “L’origine della vita”. La collaborazione di Umbra Video di Montefalco, con la regia di Roberto Casolari ha portato a numerosi riconoscimenti nella sezione video poesia, alla quale la poetessa si è avvicinata di recente, salendo sul podio in diverse città italiane. Accanto ai video restano premiate di recente molte altre poesie della scrittrice: a settembre al Premio Passaparola di Spello (Pg), al Concorso Keramos ad Agropoli (SA), dove i suoi testi premiati sono stati scritti su opere in ceramica. A novembre in provincia di Vibo Valentia, si è classificata seconda ottenendo un prestigioso riconoscimento con “eccellenza poetica”.

Sempre a novembre a Barletta (BA) al Concorso La Stradina dei Poeti, i suoi versi sono affissi lungo una via dove ogni anno si svolge la manifestazione e sono stati premiati, per le parole espresse nei confronti della donna. A dicembre per il quinto anno consecutivo una sua poesia viene premiata al Premio Alda Merini di Catanzaro. Il testo anche questo scritto durante il lockdown ha per titolo: “Al balcone si affacciano speranze” . Nello stesso periodo Lolita Rinforzi ha collaborato come speaker alla radio web Antenna Petrignano con due programmi che hanno riscosso un ottimo consenso, dove ha portato i suoi “versi liberi” uniti alla musica in ascolto. La voglia di scrivere e di comunicare non si fermano nemmeno con la pandemia, anzi si rafforzano e acquisiscono toni più decisi e riflessivi.