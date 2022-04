Maggio dei libri 2022, il programma delle iniziative organizzate dal Comune

Tutto pronto ad Assisi per il “Maggio dei libri 2022”. CConclusa la mostra di libri tattili dal titolo “A spasso con le dita” al Monte Frumentario, giovedì 28 aprile si svolgeranno, a partire dalle 17, presso le sale del DigiPass a Santa Maria degli Angeli, una serie di letture dedicate ai bambini da 0 a 6 anni. Venerdì 29 aprile, alle 18, nella biblioteca comunale, avrà luogo la presentazione del libro “Strumenti a corde” di Floriana La Rocca.

Il primo appuntamento di maggio nell’ambito del Maggio dei libri 2022 è il 10, sempre in biblioteca, alle 17, con letture per bambini sul tema “Ti voglio bene mamma!”. Giovedì 12, invece, alle 17,30, sempre in biblioteca, ci sarà la presentazione del libro di Franco Casadidio “L’impronta del diavolo”. Continuano gli appuntamenti al DigiPass, sempre alle 17, giovedì 26, e sempre con letture riservate ai piccoli da 0 a 6 anni. Lunedì 30 maggio, alle 17, ancora in biblioteca, si svolgerà la presentazione della bibliografia e della sezione dedicata al corso di laurea magistrale in Planet Life Design dell’Università degli studi di Perugia con sede ad Assisi.

A conclusione della rassegna del Maggio dei libri 2022 due appuntamenti importanti: il 31 maggio, infatti, avranno luogo la firma del Patto regionale della lettura e la presentazione della rivista “Città che legge” dedicata ad Assisi. Per informazioni più dettagliate è possibile telefonare al numero 075 813481 o inviare un’email a [email protected]

