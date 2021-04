“Ulisse”, Alberto Angela di nuovo ad Assisi: puntata dedicata a Francesco e Chiara

“Ulisse” di Alberto Angela riparte con cinque appuntamenti da non perdere. Una nuova stagione che vedrà protagonista nuovamente Assisi. “La Rocca Maggiore di Assisi si prepara, nella sua interezza, ad ospitare le riprese della trasmissione Ulisse, con Alberto Angela – scrive Isabella Fischi via Facebook – allo stesso tempo, notiamo che un professore illuminato decide di portare i suoi studenti a fare lezione all’aperto, alla Rocca Maggiore. Foto stupende di straordinaria normalità. Vista dalla Torre Poligonale”. (Continua dopo l’immagine)

La prima puntata delle cinque di “Ulisse: il piacere della scoperta” in onda stasera 21 aprile, il giorno del compleanno di Roma, con un viaggio tra le sette meraviglie della città antica. Tra queste, il Mausoleo di Augusto, una struttura gigantesca a due passi da via del Corso, appena riaperta al pubblico dopo un restauro durato 14 anni.

Seconda puntata dedicata alla storia di EnricoVIII e Anna Bolena, scoprendo sorprendenti richiami al presente: anche loro erano separati da una epidemia che li tenne lontani a lungo e a Roma sono conservate le lettere che si scrissero. Enrico è anche un triste simbolo della violenza sulle donne: ossessionato dal desiderio di un figlio maschio, fece decapitare due delle sue sei mogli. Questa puntata conterrà anche un omaggio a Gigi Proietti.

Nel terzo episodio Ulisse parlerà degli degli Etruschi e della loro meravigliosa civiltà durata quasi un millennio, che ci ha lasciato tante tracce. Poi il quarto appuntamento, che appunto è dedicato a Francesco e Chiara d’Assisi, visti come due ragazzi ribelli del Medioevo: due sognatori che dimostrano come un singolo individuo può cambiare la storia del mondo. E poi ci sarà l’ultima puntata, quella sulla Terra e sui cambiamenti ambientali, in cui con Alberto Angela ci sarà anche il papà Piero Angela.

Foto Rocca Maggiore: Facebook Isabella Fischi / Fotogallery: Redazione AssisiNews